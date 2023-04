Nordjyllands Politi opfordrer borgere, som bor i områder, hvor der kan lugtes benzin, til at skylle godt ud i deres toiletter og sørge for at lufte ud.

- Borgerne må ikke benytte åben ild og slet ikke i nærheden af kloaksystemet, hvis der lugter af benzin, skriver politiet.

Brandvæsnet - Nordjyllands Beredskab - skriver fredag klokken 07.30 på Twitter, at indsatsen går godt, og at folk frit kan bevæge sig udenfor og passe deres almindelige hverdag.

Nordjyllands Politi meddelte natten til fredag, at der var sket et udslip af benzin i Skagen fra et ukendt sted, som politi, brandvæsen og eksperter forsøgte at lokalisere.