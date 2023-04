Fire personer er tiltalt for drab på 40-årig mand på Djursland

Efterfølgende blev der ifølge politiet sat ild til mandens tøj og hans bil.

Liget blev pakket ind i plastik og gemt i en skov ved Gassum, skriver politiet.

To personer er allerede dømt i sagen.

En 26-årig mand tilstod i januar, at han havde deltaget i drabet. Det fik han 12 års fængsel for.

En 37-årig mand er tidligere blevet dømt for at have rådgivet om at skaffe liget af vejen. Det kostede den 37-årige et halvt års fængsel.

Ifølge Østjyllands Politi er det ikke endeligt besluttet, hvornår sagen skal for Retten i Randers. Men man forventer, at den starter i juni, lyder det.