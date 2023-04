Vartegn skal stå i Holstebro igen efter næsten to år

Holstebros berømte vartegn - skulpturen ”Kvinde på kære” - er snart tilbage i byen, efter at det for næsten to år siden blev beskadiget.

Det oplyser Holstebro Kommune i en pressemeddelelse.

Alberto Giacomettis skulptur, der i folkemunde også er kendt som ”Maren o æ woun”, blev købt til Holstebro i 1966.