Militærzoner oprettes i Esbjerg - krigsmateriel på vej

Områderne vil blive bevogtet af Hjemmeværnet og vil være gældende fra fredag og frem til 9. juni.

Om bord på skibet befinder sig i omegnen af 30 helikoptere og mere end 1000 styk militært materiel, for eksempel køretøjer.

Der er tale om såkaldt værtsnationsstøtte, og det foregår i regi af forsvarsalliancen Nato. Det går ud på at understøtte allierede nationer, som har ophold i Danmark - i dette tilfælde USA.

I januar var Aarhus Havn ramme for en lignende operation. Også her handlede det om at understøtte den amerikanske Operation Atlantic Resolve - en betegnelse, som dækker over USA’s øgede tilstedeværelse i Europa.