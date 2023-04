27/04/2023 KL. 13:30

Sigtelse: Mand holdt ung kvinde fanget og slog hende

Østjyllands Politi har anholdt en 41-årig mand, som sigtes for i flere timer at have frihedsberøvet en 18-årig kvinde på en adresse i Brabrand. Han er desuden sigtet for grov vold. Manden fremstilles i grundlovsforhør torsdag eftermiddag.