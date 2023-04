Da politiet onsdag afslørede, at den 32-årige mand, det havde anholdt for kidnapning og voldtægt af en 13-årig pige, også er blevet sigtet og mistænkt for at stå bag drabet på Emilie Meng i 2016 og et voldtægtsforsøg i 2022, rejste sig muligheden for, at der var tale om en serieovergrebsmand. Forbrydelser, den 32-årige nægter sig skyldig i.