Dan Jørgensen har hidtil afvist at stille op til interview.

Det norske olie- og gasselskab står bag den første ansøgning siden Nordsøaftalen fra 2020. Den sætter en slutdato for udvinding af olie og gas i 2050.

Aftalen holdt en dør åben for at udstede nye licenser for at sikre langsigtede vilkår for branchen frem mod slutdatoen.

Ifølge Det Internationale Energiagentur er der ikke plads til flere investeringer i nye olie- og gasprojekter. Det ville gå ud over Paris-aftalens mål om at holde den globale temperaturstigning på 1,5 grader.

Men Lars Aagaard mener, at Danmark kan leve op til aftalen og mener, at sagen om gasudbuddet er et spørgsmål om forsyningssikkerhed.

- Udbuddet ændrer hverken på Danmarks klimamål eller på ambitionerne om at udfase naturgas fra det danske energiforbrug. Det gør kun en forskel i relation til, hvor gaslande i EU får deres gas fra.