Dermed er manden sigtet for at have begået en række grove forbrydelser på Vestsjælland i perioden fra 2016 og frem til 2023.

Det drejer sig om disse tre sager.

1.

Kidnapning og overgreb mod en 13-årig pige fra Kirkerup

Den 32-årige mand har ifølge politiet bortført og voldtaget en 13-årig pige, som lørdag den 15. april cyklede mod sit hjem, efter at hun havde delt aviser ud i Kirkerup syd for Slagelse.

Efter en intens politieftersøgning blev den 13-årige pige fundet dagen efter på en adresse ved Korsør klokken 14.48. Den 32-årige mand blev anholdt på samme adresse og blev sigtet for at have bortført og tilbageholdt pigen mod hendes vilje og for at have begået seksuelle overgreb med vold eller trusler om vold på to adresser.