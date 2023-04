En 32-årig mand er nu ikke alene sigtet for voldtægt og frihedsberøvelse af en 13-årig pige forrige weekend, men også for drabet på Emilie Meng og for overfald og trusler mod en pige i Sorø i 2022.

Dermed undersøger politiet muligheden for, at der er tale om en serieforbryder. Især er det sjældent i Danmark, at den samme gerningsmand står bag flere seksuelle overfald eller i sidste ende drab.