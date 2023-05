Hvilke erfaringer har du med fastekure?

»Engang for mange år siden prøvede jeg sammen med en kammerat at faste i tre døgn kun på vand. Det var hårdt, men på andendagen går kroppen i nødberedskab, og så får man ny energi.«

Hvad forventer du?

»Mit BMI ligger i den høje ende. Jeg håber, at jeg får det lidt ned. Når man er i kalorieunderskud to dage om ugen, må det give noget. Det bliver spændende at se, hvordan det påvirker mit energiniveau.«