»På baggrund af sagens karakter har vi selvfølgelig undersøgt om den sigtede kan sættes i forbindelse med uopklarede sager – herunder ikke mindst drabet på Emilie Meng i 2016. På baggrund af dette har politiet rejst sigtelse mod den 32-årige for frihedsberøvelse, voldtægt og drab på Emilie Meng.«

Derudover er manden sigtet i en uopklaret sag om voldtægtsforsøg i november 2022 i Sorø. Her skulle han ifølge politiet have overfaldet en ung kvinde, truet hende med en kniv og forsøgt at voldtage hende. Det lykkedes dog kvinden at vriste sig fri.