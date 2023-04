Danmark lover klimahjælp til Fiji med millionaftale

Pengene kan for eksempel bruges til at lave vejrvarslingssystemer og andre indsatser, som kan hjælpe med at forebygge nogle af de problemer, der kommer, forklarer ministeren.

Ved FN-klimatopmødet COP27 blev der vedtaget en global fond, som netop skal dække tab og skader i de mest udsatte lande. Men den fond er ikke helt på plads endnu.

- Derfor læner vi os ikke tilbage og venter på den. Vi er indstillet på at bruge penge på den her dagsorden allerede nu, og det er så det, vi gør med det her projekt, siger Dan Jørgensen.

Fiji har i flere år kunnet mærke klimaforandringerne, og det kommer blandt andet til udtryk ved hyppigere og kraftigere cykloner. Ifølge det australske medie ABC mistede 44 mennesker livet efter en cyklon, der hærgede øgruppen i 2016. Dermed er klimaproblematikken ikke fremtid, men derimod noget som indbyggerne hver dag må forholde sig til.