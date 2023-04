Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har onsdag indkaldt til pressemøde om politiets efterforskning mod den 32-årige fængslede i sagen om kidnapning af en 13-årig pige fra Kirkerup.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Den 32-årige mand er sigtet for at have bortført og voldtaget en 13-årig pige, der forsvandt fra sin cykelrute lørdag den 15. april. Hun blev et døgn senere fundet i den 32-årige mands hjem.