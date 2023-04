Transkønnet sagsøger fængsel - vil væk fra mandeafdeling

- Men man opretter ikke særafdelinger for transkønnede, siger hun.

Advokaten har uden held forsøgt at få oplyst, hvor mange transkønnede der er indsat i de danske fængsler. Hendes indtryk er, at der er 10-15, og at denne sag kan få betydning for transkønnedes afsoningsforhold i fremtiden.

Københavns Byret behandlede sidste år sagen og kom frem til, at hun juridisk er en kvinde, men biologisk er en mand, og at der intet er i vejen for, at en indsat visiteres af personale af samme biologiske køn.

Derfor afviste byretten, at hun skulle have en godtgørelse, og hun skulle heller ikke flyttes til en anden afdeling. Til gengæld skulle fængselspersonalet bruge kvindelige pronominer om hende - altså ”hun” og ”hende” - da hun juridisk er en kvinde.

Den indsatte er for årtier siden dømt for en særligt farlig voldtægt af en kvinde. Blandt andet den dom har Kriminalforsorgen skævet til, da den afviste hendes ønske om at flytte væk fra mændene.

Retslægerådet har i forbindelse med byretssagen udtalt, at hvis den indsatte flyttes til en kvindeafdeling, er risikoen for nye overgreb lille, uden at det dog kan udelukkes.

Den indsatte har nemlig en medfødt sygdom, som gør, at hun har et ekstra X-kromosom. Hun har 47 kromosomer mod normalt 46.

Sygdommen kaldes Klinefelter Syndrom og kommer til udtryk blandt andet som mangelfuld udvikling af testiklerne og en mindre mængde af det mandlige kønshormon testosteron.

Hvis hun skal have rejsning, kræver det ifølge sagsanlægget, at hun får testosteronbehandling, hvilket hun ikke har adgang til i fængslet. Hun har i august 2021 bedt om adgang til kvindeligt kønshormon, men har endnu ikke fået svar på anmodningen.

Østre Landsret behandler sagen onsdag. Her skal den 62-årige indsatte selv vidne. Afgørelsen ventes først afsagt på et senere tidspunkt.