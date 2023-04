12-årig vinder forskerpris som den hidtil yngste

I alt havde 50 projekter kvalificeret sig til finalen i juniorkonkurrencen.

12-årige Elise Sol Cashmore vandt kategorien Life Science. Med sit projekt forsøger hun at finde den farve, der tiltrækker flest spurve til hendes birdfeeder, så de ikke sulter.

Imens tog 14-årige Marcus Funt førstepræmien i Technology for sit projekt om Ozon-desinfektion som alternativ til håndsprit.

- Det er hér på Unge Forsker-konkurrencen, at kimen til en spirende forskerkarriere bliver lagt.

- Jeg glæder mig over at se den naturvidenskabelige talentmasse blandt de mange hundrede børn og unge, som udfolder deres potentiale inden for naturvidenskab, formidling og projektarbejde med smittende entusiasme, siger Katrine Bruhn Holck, programleder for Unge Forskere, i pressemeddelelsen.