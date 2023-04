Terrortiltalts forsvarer: Internettet er en anden verden

Den 16-årige dreng er tiltalt for at have ladet sig hverve til en terrorsammenslutning og også for at have forsøgt at hverve en anden til den. Han skal ifølge anklagemyndigheden have haft en ledende rolle i organisationen.

Drengen har siddet varetægtsfængslet siden april sidste år, hvor han blev anholdt, og hans forældres hus ransaget.

Her fandt politiet blandt andet en mindre samling af højreekstremistiske bøger, tomme ammunitionskasser, naziflag og -armbind samt en dolk med et blad på 16 centimeter.