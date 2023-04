Mand voldtog kæreste og tvang hende til at sælge sex

Det forhold handler om rufferi og ulovlig tvang, da manden gentagne gange - og i perioder dagligt - tvang sin kæreste til at sælge sex til fremmede mænd over internettet.

På videotjenesten Skype, på videoer og i live-samtaler med videoforbindelse blev hun tvunget til at tage sit tøj af, klæde sig ud som et barn, fremvise og berøre sin gravide mave og sine bryster, amme sit nyfødte barn og i øvrigt have samtaler af seksuel karakter med fremmede mænd, står der i anklageskriftet.

Den psykiske vold består blandt andet i at have bestemt, hvad hun måtte bruge penge på, at have forbudt hende at forlade hjemmet, at have fået egne familiemedlemmer til at holde øje med hende, at have kaldt hende for klam, beskidt, dum og lignende samt at have grint af de synlige skader, hun fik i forbindelse med volden mod hende.