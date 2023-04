Anklager i terrorsag: Det var dødelig alvor for tiltalte

Manualerne sendte drengen videre til ledende personer i den lukkede gruppe. Også det, mener Rune Rydik, er en årsag til at finde drengen skyldig i at fremme en terrorvirksomhed.

- Til hvilket andet formål end at fremme Feuerkriegs terrorvirksomhed kan lederen bruge bombemanualer til? Jeg kan ikke komme på noget, siger han.

Drengen er også tiltalt for at have forsøgt at hverve en klassekammerat til organisationen. Kammeraten var tidligere sigtet i sagen, men sigtelsen blev frafaldet, og han har i stedet vidnet.

Under et retsmøde i marts fortalte han, at den 16-årige tiltalte ikke troede på, at Holocaust havde fundet sted, og at det var den tiltalte, der udfyldte ansøgningen til Feuerkrieg Division for ham.

Også det gør Rune Rydik opmærksom på i sin procedure.

- Der er tale om rådgivning, der er tale om vejledning, og formålet har været at hverve andre til organisationen, lyder det fra senioranklageren.

Den 16-årige nægter sig skyldig. Skyldkendelsen ventes 11. maj.