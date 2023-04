Ny kampagne skal nedbryde tabuer om kroniske smerter

Hver femte dansker lever med kroniske smerter, det er bare ikke altid, det er synligt. Det kan gøre det svært at forstå for andre.

- Mange, der har kroniske smerter, bliver mødt med manglende forståelse fra deres venner, familie eller kolleger, siger projektleder Christian Ulrich Eriksen i meddelelsen.

- De oplever, at de skal forklare sig hele tiden, og at det gør deres liv med kroniske smerter svært og også ensomt.

Derfor er der nødt til at komme en større forståelse for, hvad det egentlig betyder for én at have ondt hele tiden, lyder det i meddelelsen.