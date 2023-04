Mishandling af børn på rejse til Afrika udløste ti års fængsel til far

Under retssagen kom det frem, at lærere fra pigens skole havde sendt en akut underretning til Odense Kommune kort før afrejsen.

Pigen havde over for en lærer givet udtryk for, at faren ville have, at ”hun skulle blive mere muslimsk”.

Hun havde udtrykt bekymring for, at hun ville blive efterladt i Afrika under den forestående rejse.

Faren blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør i januar 2022.

Han har nægtet sig skyldig i alle anklager.

Han hævder, at beskyldningerne mod ham er fabrikeret af hans ekskone i Danmark, som ifølge faren ”vil have børnene for sig selv”.

Den dømte kiggede tomt ud i luften, da dommen blev afsagt. Flere fængselsbetjente stod omkring ham.

Ved et tidligere retsmøde reagerede han med et vredesudbrud og råbte:

- Det er ikke rigtigt det der, stop det. Jeg har ikke solgt hende (datteren, red.). Allahu Akbar (Gud er stor, red.).

Han blev efterfølgende ført ud af retslokalet og placeret i et lytterum.

Udover fængselsstraf er faren blevet dømt til at betale en samlet erstatning på 465.000 kroner til børnene.

Dommen er øjeblikkeligt blevet anket til frifindelse, alternativt en mildere straf. Det har forsvarsadvokaten oplyst.