Flere virksomheder har fået udbetalt veteranbonus ulovligt

Arbejdsgivere, som ansætter soldaterveteraner med et ansættelsesforhold på minimum 26 uger – et halvt år – har ret til en jobpræmie på 50.000 kroner per veteran.

Men i minimum tre tilfælde er pengene uberettiget blevet udbetalt til virksomheder.

I en orientering fra fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til Forsvarsudvalget skriver han, at virksomhederne ifølge loven ikke var berettiget til pengene, fordi de ikke forud for ansættelsen havde fået Veterancentrets bekræftelse på, at den ansatte veteran var omfattet af ordningen.