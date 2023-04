»Vi skal ikke have mere politi, vi skal have bedre politi.«

Det var den sætning, der i 1976 motiverede Hadsten Højskole til at oprette et forberedende kursus for elever, der ønskede at søge ind hos politiet. Citatet kommer oprindeligt fra en kriminalroman af forfatterparret Sjøwall og Wahlöö, og det blev grebet af en yngre