Første danskere er evakueret fra Sudan

Det er under en fransk koordineret indsats, at danskerne er blevet fløjet ud af hovedstaden Khartoum med forskellige evakueringsfly.

Udenrigsministeriet oplyser videre, at alle tilbageværende 21 danskere på danskerlisten fik tilbud om evakuering, da der søndag viste sig mulighed for evakuering med fly. Det valgte 15 danskere at tage imod.

De resterende har ikke taget imod tilbuddet.

Søndag udtalte Udenrigsministeriet til Ritzau, at der blev arbejdet med konkrete evakueringsmuligheder, men at Danmark uden en ambassade i landet havde begrænsede muligheder for at hjælpe strandede danskere.