Børn ned til ti år ringer ind om slankekure og selvskade

En ung pige på ti år skrev ind til brevkassen, at hun prøvede at lade være med at spise, fordi hun mente, hun havde tykke lår.

Sådan lyder blot en af de over 4000 henvendelser Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade har modtaget i 2022.

- Det, der bekymrer os, er, at der er flere og flere, der kontakter os, og de bliver yngre og yngre, siger direktør i foreningen, Laila Walther