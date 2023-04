Forårets genkomst afbrydes den kommende uge af mere regn

Efter i sidste uge at have nydt et par solrige dage med temperaturer på op til 20 grader, skiftes vejret i starten af ugen ud med regn og byger.

- Mandag har vi et lavtryk, der er på vej op over landet fra syd og sydvest. Det giver forholdsvis udbredt regn, siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Erik Hansen.

Det er et lavtryk, der natten til mandag har bevæget sig over Belgien op over Jylland, hvorefter det fortsætter mod nordøst.

Det kommer især til at gå ud over den midterste del af Jylland, Fyn, Midt- og Vestsjælland samt Lolland-Falster.