Russiske fiskeskibe er mistænkt for spionage

Her fandt betjentene blandt andet militære radioer, som de tog billeder af og sendte videre til landets efterretningstjeneste.

- Radioerne kan jo udsende militære beskeder og informationer. Og modtage dem den anden vej, siger Johan Roaldsnes til DR. Han er chef for det norske Politiets Sikkerhedstjeneste (PST) i Finnmark i Nordnorge.

Han tilføjer, at ”Rusland har behov for de her civile fartøjer som støtte til militære formål”.

Det norske politi fandt desuden et aflåst radiorum i skibet Lira.