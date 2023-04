Københavns Politi har beslaglagt tre biler for vanvidskørsel på en weekend

Men kører du med en promille på over 2,0, regnes det også som vanvidskørsel.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få en uddybende kommentar fra Københavns Politi, om bilisterne er sigtet for vanvidskørsel af andre årsager end høj fart.

Siden marts 2021 har det været muligt for politiet at beslaglægge biler i sager om vanvidskørsel. Det er efterfølgende op til en domstol at vurdere, om bilen skal konfiskeres.