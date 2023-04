DSB indsætter dieseltog for at afhjælpe lidt af togkaosset

Indtil da kører der et dieseldrevet pendultog på strækningen som supplement til togbusserne.

DSB forventer, at det kører fra søndag 9.27 fra Slagelse og klokken 10.15 fra Ringsted.

- Hvorfor et pendultog i stedet for blot at lade de ordinære tog køre? Det skyldes, at der kun er plads til et enkelt dieseltog på sporet, hvor der arbejdes med køreledningen, skriver DSB på sin hjemmeside.

Passagerer må regne med minimum en times forlænget køretid, hvis man skal med tog over Sjælland.