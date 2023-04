Radarbidrag trækkes hjem fra kampen mod Islamisk Stat

Indledningsvis opstillede Air Control en mobil radar på Al Asad Air Base i Irak for at lukke et hul i radardækningen af irakisk luftrum, som ellers skulle dækkes af flybårne radarer.

Samtidig var operatører udsendt til De Forenede Arabiske Emirater, hvorfra de indgik i ledelsen og kontrol af koalitionens intensive luftoperationer i regionen.

Opgaverne går på at identificere ukendte fly, adskille civil fra militær flytrafik og at afvikle missioner. Det kan være alt fra lufttankning, overvågning, beskyttelse af allierede og til egentlige angrebsmissioner

- Vores opgave har altid været at sørge for at identificere de ukendte fly, som bevæger sig ind i området, det kan være russiske eller syriske, siger Kristoffer, som er chef på det sidste hold operatører.