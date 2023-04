Rådgivning for unge har på et år fået 3000 henvendelser

Til forskel fra BørneTelefonen er Hørt baseret på chat og memoer. Det vil sige, at man enten kan skrive eller indtale en besked frem for at ringe til rådgivningen.

Og det er der ifølge ungefaglig konsulent Mirjam Marie Westh, som har været med til at udvikle Hørt, en særlig grund til.

- Chatten var det medie på BørneTelefonen, hvor vi havde flest unge, som henvendte sig. Og derfor fylder den mest på Hørt.

- Derudover har de unge mulighed for at bruge Memo-rådgivningen som et refleksionsrum, hvor de har samtaler via tekst- og talebeskeder, fortæller Mirjam Marie Westh.

I 2021 viste tal fra Sundhedsstyrelsen, at hver tredje kvinde i aldersgruppen 16-24 år mistrivedes. For mændene var det hver femte i samme aldersgruppe.