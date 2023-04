Elever slipper for at få personlighed vurderet før uddannelsesvalg

- Over 60.000 elever får hvert år gennemført en vurdering af deres personlige og sociale forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

- I praksis er det bare bureaukrati, der ikke bliver brugt til så frygteligt meget, siger Mattias Tesfaye.

Videre lyder det fra ministeren, at ”vi ikke skal have, at staten runder rundt og vurderer folks personlighed”.

I stedet er det blot de gældende karakterkrav, som skal være optagelseskrav på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.