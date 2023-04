Regionerne brugte knap fem milliarder mere på sundhed i 2022

De danske regioner har brugt 129,8 milliarder kroner på sundhed i 2022 og overholdt dermed budgetterne på sundhedsområdet.

Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

- Jeg vil gerne rose regionerne for, at de har holdt deres udgifter inden for budgetterne, når der tages højde for, at covid-19 fortsat har sat sit præg på dele af 2022, lyder det fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse.