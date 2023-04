WMO-rapport indikerer op til 70 procent flere skybrud i Danmark

Det på trods af, at vejrfænomenet La Nina i perioden faktisk har gjort kloden naturligt køligere. Adrian Lema mener, at vi kigger ind i en tid, hvor det vil blive endnu varmere.

Vejrets udvikling indikerer nemlig ifølge DMI, at vejrfænomenet El Niño kommer til at erstatte den flerårige periode med La Nina. Og det betyder, at kloden bliver varmere.

- Hvis jeg skal sætte mine penge et sted, vil jeg sætte dem på, at vi i løbet af de næste par år vil se et Danmark, som er varmere end i de sidste 150 år, siger Adrian Lema.

Det vil sige, at gennemsnitstemperaturen i Danmark, som allerede er steget med 1,5 grader siden den førindustrielle tid, vil komme endnu højere op.

- Det, som især vil påvirke Danmark, vil være, at vi dels vil få nogle år, som er meget våde og nogle år, som er meget tørre, siger Adrian Lema.

- Vi vil cirka have den samme mængde regn om sommeren, men det vil være mere tørt i perioder, og så vil vi have kraftigere skybrud, når det så endelig regner.