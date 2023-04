Tiltale: Blindede kæreste med træpind efter årelang mishandling

Et par måneder efter episoden med træpinden skal den 24-årige mand angiveligt have truet hende med også at ”prikke det andet øje ud”.

I hverdagen blev kvinden angiveligt kontrolleret af manden, der overvågede hendes telefon. Han bestemte, at hun skulle slette sine venner på sociale medier.

I tiltalen står der ifølge Ekstra Bladet, at manden styrede, hvornår hun skulle være hjemme efter arbejde, og hvem hun måtte se.

Hun blev tvunget til at betale de møbler, han ødelagde, når han havde slået hende med dem, hvis hun ikke ville udsættes for vold igen, lyder det ifølge avisen i tiltalen.

Han tvang hende også til at indspille en video, hvor hun sagde, at hun tog narkotika. Den skulle manden bruge til at afpresse hende og sende til kvindens familie, hvis hun ikke fulgte hans ordrer, står der i tiltalen.