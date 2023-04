En dag for tre år siden faldt den 77-årige Per Hansen om derhjemme.

Han havde haft det mærkeligt i længere tid, skulle tisse hele tiden, men gik aldrig til læge. Pludselig var han ved at dø. Han ved stadig ikke helt af hvad. Men han tror, at ubehageligheden kunne være undgået, hvis han havde haft en fortrolig at tale med derhjemme.