DMI: Vi har haft masser af sol - men nu skifter vejret

Lørdag starter også solrig, men bliver efterhånden mere skyet. Temperaturerne bliver her mellem 11 og 18 grader.

- Her bliver det skyet og med regn og byger. Man kan være heldig at se et enkelt solstrejf engang imellem, siger Mille Jensen.

Temperaturerne bliver her op til 15 grader.

I næste uge er der mandag udsigt til sol og spredte byger, mens tirsdag kan byde på hagl eller slud. Her bliver vinden jævn til hård fra vest og nordvest - ved nogle kyster kuling.