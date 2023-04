Regeringen vil opsige aftale om dobbeltbeskatning med Rusland

- Konsekvensen ved at stå på sortlisten er blandt andet, at landene bliver omfattet af nogle skattesanktioner i form af såkaldte defensive foranstaltninger koordineret af EU, som har til formål at lægge pres på de sortlistede lande, skriver Skatteministeriet.

Der gælder i dag en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Rusland, som forhindrer, at danske defensive foranstaltninger kan gennemføres over for Rusland.

- Det strider imod de generelle hensyn, som Danmark normalt forfølger ved indgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler, at Danmark har en aftale med et land på EU’s sortliste over skattely.