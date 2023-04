Løkke er uenig med Macron: En invasion af Taiwan rammer også Europa

Løkke afviser dog at spekulere i, om Danmark i yderste konsekvens skal involvere sig militært på Taiwans og USA’s side, hvis Kina skulle invadere øen, der er adskilt fra det kinesiske fastland af Taiwanstrædet.

- Det er alt for spektakulært at trække den helt derud, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han tror på, at det kan lykkes at løse op for spændingerne uden en kinesisk invasion af Taiwan. Det skyldes blandt andet, at både USA, EU og Danmark anerkender det særlige forhold mellem Kina og Taiwan:

- Det er vigtigt, at understrege, at vi har en ét-Kina-politik. Det har man i øvrigt også i USA.

- Derfor har man samtidig en grundlæggende forventning om, at Kina ikke eskalerer situationen, siger Lars Løkke Rasmussen.

Ét-Kina-politikken har udgangspunkt i det komplicerede forhold mellem Kina og Taiwan, hvor kinesiske nationalister i 1949 flygtede til Taiwan, da kommunisterne overtog magten på fastlandet.

Øen har siden fungeret som en uafhængig stat, men Kina betragter Taiwan som sit territorie. EU og Danmark anerkender i henhold til den såkaldte ét-Kina-politik ikke Taiwan som selvstændigt, men ser Taiwan som en pålidelig partner i forhold til blandt andet handel.

Løkke mener ligesom EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, at Europa med det balancerede udgangspunkt skal indgå et fokuseret samarbejde med Kina om blandt andet klimaudfordringerne.

Til gengæld skal Europa gøre sig mere uafhængig af råstoffer og produktion fra Kina.

- Vi skal ikke afkoble os fra Kina. Men vi skal mindske risikoen, siger Lars Løkke Rasmussen.