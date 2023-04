Mere landbrugsjord tages ud af drift til gavn for klimaet

Igangsat udtagning betyder dog blot, at der er indsendt en ansøgning fra landbrugernes side og en forundersøgelse er gået i gang. Kun 4063 hektar er under konkret udtagning.

Den politiske målsætning er at udtage 100.000 hektar lavbundsjorde inden 2030. Der er dermed et stykke op til målsætningen endnu.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) kalder udtagning af lavbundsjorde for en af ”nøglerne til at realisere den vigtige grønne omstilling af dansk landbrug”.

- Det er en kompliceret, ambitiøs, men også nødvendig målsætning. Jeg er derfor meget glad for, at de helt nye lavbundstal vidner om en markant fremgang på næsten en fordobling på bare et halvt år.