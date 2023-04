Mand fængslet for knivdrab på 19 år ældre kvinde

Den fængslede mand er sigtet for drab på den 53-årige kvinde ved at stikke hende flere gange på en adresse i Beder, der ligger syd for Aarhus.

Ifølge politiet var drabet planlagt, eftersom den 34-årige havde medbragt gerningsvåbnet til det røde murstenshus på adressen i Beder.

Manden var ifølge Ekstra Bladet iført en blå dna-dragt i retten.

Til Ritzau fortæller Birgitte Ernst, at manden erkendte vold mod kvinden.

- Han erkendte de faktiske omstændigheder: At han var blevet stukket med kniv, men ikke at han havde til hensigt at dræbe hende. Han nægtede også at have planlagt drabet, siger Birgitte Ernst.