For en uge siden meldte Region Midtjylland ud, at man havde fundet frem til 40 af 293 for sent opererede kræftpatienter fra mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH, som kan være berettiget til erstatning, og som derfor nu bliver vejledt i at søge erstatning hos Patienterstatningen.

Det er de 40 såkaldte Hipec-patienter, som er blevet misinformeret om, at de ville miste deres plads i operationskøen, hvis de ønskede, at hospitalet skulle undersøge muligheden for at blive rettidigt opereret i udlandet.