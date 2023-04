Hjemmepasser idømt ni års fængsel for voldtægt af piger

Foruden de ni års fængsel skal den 42-årige betale erstatning til pigerne på mellem 75.000 og 200.000 kroner.

Desuden idømmes han et forbud mod at have børn under 18 år på besøg og mod at arbejde med piger under 18 år. Han må heller ikke længere arbejde med personer med mentalt handicap.

Senioranklager Lone Hesselmark havde krævet ti års fængsel til manden.

- Det er groft, at der er flere ofre, og at man forgriber sig på børn, som er værgeløse ofre, og at man skaffer sig adgang til ofre gennem sit arbejde. Det er også derfor, at min påstand var ti år, siger anklageren.

Den dømte tog betænkningstid, i forhold til om han vil anke dommen til landsretten.

Af hensyn til, at ofrene ikke skal kunne identificeres, nævner Ritzau ikke mandens navn.