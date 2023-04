Møbelfirma har fundet taske med skydevåben i omklædningsrum

Da de låste skabe blev åbnet, blev en rygsæk med våbnene fundet.

- Vi tilkaldte straks politiet, som kom og fjernede tasken og sikrede sig dna-spor, fremgår det af brevet fra onsdag ifølge mediet.

Brevet er underskrevet af administrerende direktør i Tvilum Kjeld Nielsen, som også bekræfter fundet over for Ekstra Bladet.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter torsdag over for Ritzau, at det fik anmeldelsen fra virksomheden mandag. Samme dag var de hos virksomheden for at sikre våbnene.