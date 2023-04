Affaldsindsamlere fandt 100 ton engangskopper og dåser i naturen

I alt var 188.000 børn ude at samle affald i løbet af hverdagene i uge 12, og der har aldrig været så mange børn med.

Det rekordhøje antal deltagere skyldtes ikke mindst, at der til årets indsamling var tilmeldt ekstraordinært mange børn fra skoler og dagtilbud. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening.

Maria Reumert Gjerding takker for opbakningen, de har oplevet i år.

- Ikke alene har det betydet, at naturen er blevet lettet for ubegribeligt meget affald. Det har også været en god anledning til at minde os selv og hinanden om, hvor vigtigt det er at passe på naturen og på vores ressourcer.

- For det gør virkelig indtryk, når affaldssækkene er bugnende fulde, og man ved selvsyn bliver opmærksom på, hvor meget affald der ligger og flyder, siger hun.