Flere ansatte kan blive undersøgt for kig i 13-årig piges journal

Rasmus Møgelvang siger, at hospitalsledelsen indtil videre kender til tre personer på Rigshospitalet, som har kigget på journalen.

To af dem var hjemsendt et enkelt døgn. Men alle tre er tilbage i arbejde, da hospitalet har konstateret, at de havde besøgt journalen af faglige grunde, siger han til TV 2.

På grund af forsinkelse i loggen, kan der være flere besøg, som skal undersøges i de kommende dage, siger hospitalsdirektøren.

Sagen er ifølge regionen anmeldt til både Datatilsynet og Styrelsen for Patientklager.

Regionerne er også i dialog med politiet.

- Jeg kan ikke udtale mig om de konkrete ansættelsesretlige konsekvenser for de enkelte medarbejdere, men med de skærpende omstændigheder i den konkrete sag, så betyder det, at alle ansættelsesretlige konsekvenser - herunder afskedigelse - er i spil, sagde Rasmus Møgelvang i pressemeddelelsen onsdag aften.