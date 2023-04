Hun fortæller, at hun har fået besked fra politiet, efter at hun mandag gik i pressen og opfordrede til, at en eventuel kobling mellem de to sager ville blive efterforsket.

Mandag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet på en mistanke om at have bortført og voldtaget en 13-årig pige ved Kirkerup på Sydvestsjælland. Pigen blev fundet søndag eftermiddag. Manden har delvist erkendt sigtelsen.

17-årige Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016 i Korsør, da hun var på vej hjem fra en bytur. Hendes lig blev fundet et halvt år senere i en sø ved Borup. Men drabsmanden er aldrig fundet.