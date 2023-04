Person med uægte våben udløste stor aktion i København

- Vi kommer ikke til at sige noget om det for nuværende. Vi kommer til at arbejde videre på det natten igennem, sagde han i den forbindelse.

På det sociale medie skrev politiet også, at det tager det meget alvorligt og rykker talstærkt ud, når det får anmeldelser om en mistænkelig person i for eksempel den offentlige transport.

Onsdag morgen kommer politiet med en opfordring til borgere om at tænke sig om, hvis man har våbenlignende genstande med sig.

- Vi opfordrer kraftigt folk til at tænke sig om, hvis man har våbenlignende genstande med i det offentlige rum. Det kan være svært at se forskel, og det kan dermed skabe stor utryghed, skriver Københavns Politi på Twitter.