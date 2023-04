Russiske skibe spionerer i danske farvande

I november 2022 fandt DR frem til det russiske skib ”Admiral Vladimirsky” nord for Sjællands Odde i Kattegat.

Officielt laver skibet havforskning.

DR’s journalist og fotograf, som sejlede ud for at kigge nærmere på skibet, blev mødt af synet af flere mænd med tildækkede ansigter.

Én af mændene var ifølge DR iført uniform og bevæbnet med en russisk militærriffel.

Medierne har sammen fundet 50 russiske skibe, der i løbet af de seneste ti år har sejlet på en måde, som eksperter over for DR vurderer som mistænkelig.

Den danske regering valgte for cirka et år siden at udvise 15 russiske efterretningsofficerer for spionage på dansk jord.

En del af de udviste kom fra russiske efterretningstjenester, har PET bekræftet over for avisen Information.