Anbefaling om at begrænse økologiske æg til yngre børn fjernes

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeriminister Jacob Jensen (V) glæder sig over, at det hurtigt er lykkes at nedbringe mængden af PFAS i æggene.

- Det er vigtigt, at vi kan spise de ting, der er i køledisken med god samvittighed og fødevaresikkerhed, siger han.

Han fortæller, at regeringen med miljøminister Magnus Heunicke (S) i spidsen arbejder på en samlet håndtering af de giftige stoffer.

Fødevareministeren skal den kommende uge til et rådsmøde i EU-regi, hvor han har sat lavere grænseværdierne for PFAS i fødevarer på dagsordenen.

- PFAS i fødevarer kan desværre ikke helt undgås, fordi der er tale om en baggrundsforurening, som man så det med fiskemelet.

- Derfor er det også vigtigt, at det kommer på dagsordenen i EU-regi. Jeg tror, at vi skal den vej for at løse det, siger han.