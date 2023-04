Eksbetjent tiltalt for at dele statsministers CPR-nummer

- Link til nedenstående blev sendt til mig for nogle timer siden. Fed side, der lader folk omgå Mette-mors tyranni. For det er naturligvis en menneskeret at kunne sidde på en café uden at spørge magthaverne om lov.

Manden har på sociale medier nu samlet set over 50.000 følgere.

Sagen skulle indledes ved Københavns Byret 6. september sidste år, men blev udskudt, fordi manden, der er tidligere betjent, ikke dukkede op.

Onsdag er der berammet et nyt retsmøde, men til radiostationen 24syv har den tiltalte i april i år sagt, at han ikke har tænkt sig at møde op.

Forsvarer Peter Secher beskriver sin klient som aktivistisk, at manden synes, at coronarestriktionerne gik for vidt. Secher vil ikke på forhånd sige, hvordan hans klient forholder sig til anklagerne.